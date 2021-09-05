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Премьер-лига

​Погба высказался о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

05 Сентября 2021 • 16:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал комментарий по поводу перехода в клуб Криштиану Роналду.

Напомним, в конце лета «красные дьяволы» объявили о возвращении Криштиану Роналду в свои ряды спустя 12 лет.

«Всегда приятно играть рядом с лучшими футболистами. Для игроков это будет плюс, ведь они смогут тренироваться с великим футболистом. Роналду поднимет уровень «Манчестер Юнайтед», - высказался Погба в интервью для Telefoot.

Криштиану Роналду прилетел в Манчестер в четверг. На следующей неделе португалец начнёт тренироваться с командой. Роналду имеет шансы выйти на поле 11 сентября в матче с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Поль Погба
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