«МЮ» просил сделать исключение для Роналду, чтобы тот не отправлялся на карантин

Вчера стало известно, что Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. Форвард перебрал желтых карточек в отборе на ЧМ, из-за чего было принято решение не задерживать его в лагере национальной команды.

Вместо этого, Криштиану отправился в Манчестер для подготовки к своему дебютному матчу на «Олд Траффорд» после возвращения. Но, как оказалось, португалец вынужден отсидеть 5-дневный карантин в связи с правилами борьбы с пандемией.

Местное издание The Times сообщает, что руководство клуба обратилось к правлению, чтобы те разрешили Роналду не отправляться на самоизоляцию, сделав исключение на «элитного мирового спортсмена». Но, манкунианцы получили отказ – руководство настояло, чтобы Криштиану соблюдал те же нормы, что и любой путешествующий с Португалии гражданин.