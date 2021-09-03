Агент ван де Бека: «Донни хочет играть»

Представитель интересов Донни ван де Бека Гвидо Альберс затронул тему малого количества игровой практики, получаемой голландцем в составе «Манчестер Юнайтед».

«Донни рад видеть, что клуб доверяет ему. Однако минувший сезон оказался для него действительно невероятно трудным, поскольку он играл катастрофически мало. У полузащитника шестилетний контракт, и Донни хочет играть.

В последние недели хавбек заявил о своей готовности к сезону. Он готов показать на поле то, что желает видеть тренер. Надеюсь, «красные дьяволы» предоставят ему шанс. В противном случае нам придётся искать решения», - приводит слова Альберса talkSPORT.

В прошлом сезоне 24-летний нидерландский футболист провёл только 19 матчей в АПЛ, забив один гол.