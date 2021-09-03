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Премьер-лига

Агент ван де Бека: «Донни хочет играть»

03 Сентября 2021 • 19:27 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
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Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Представитель интересов Донни ван де Бека Гвидо Альберс затронул тему малого количества игровой практики, получаемой голландцем в составе «Манчестер Юнайтед».

«Донни рад видеть, что клуб доверяет ему. Однако минувший сезон оказался для него действительно невероятно трудным, поскольку он играл катастрофически мало. У полузащитника шестилетний контракт, и Донни хочет играть.

В последние недели хавбек заявил о своей готовности к сезону. Он готов показать на поле то, что желает видеть тренер. Надеюсь, «красные дьяволы» предоставят ему шанс. В противном случае нам придётся искать решения», - приводит слова Альберса talkSPORT.

В прошлом сезоне 24-летний нидерландский футболист провёл только 19 матчей в АПЛ, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Комментарии (2)
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Gangsta City
03 Сентября 2021 в 20:58
Мю ему не дает играть, как и автобусный Челси портит карьеру другому Аяксиду Зиешу
ARTUR
03 Сентября 2021 в 20:30
заморозят парня , нужно было его в бврсу вместо бестолкового Пьянича
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