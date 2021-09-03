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Премьер-лига

​Роналду уже в Манчестере

03 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Криштиану Роналду прибыл в Манчестер. Как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», звёздного футболиста в частном терминале аэропорта встретил Даррен Флетчер, который ныне является техническим директором клуба.

К тренировкам в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приступит на следующей неделе. Снова сыграть за «красных дьяволов» Роналду сможет уже 11 сентября, когда команда примет «Ньюкасл» в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что Криштиану Роналду уехал из сборной Португалии досрочно, поскольку ближайший официальный матч команды он пропустит по причине перебора жёлтых карточек.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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