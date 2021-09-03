​Роналду уже в Манчестере

Криштиану Роналду прибыл в Манчестер. Как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», звёздного футболиста в частном терминале аэропорта встретил Даррен Флетчер, который ныне является техническим директором клуба.

К тренировкам в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приступит на следующей неделе. Снова сыграть за «красных дьяволов» Роналду сможет уже 11 сентября, когда команда примет «Ньюкасл» в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что Криштиану Роналду уехал из сборной Португалии досрочно, поскольку ближайший официальный матч команды он пропустит по причине перебора жёлтых карточек.