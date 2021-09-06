Ван де Бек: Я играю раз в месяц, но надо доверять Сульшеру

Донни ван де Бек, который не получал игровой практики в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед», летом был намерен покинуть клуб. Однако, уходу голландца помешал наставник команды Уле Гуннар Сульшер.

Сам футболист прокомментировал эту информацию, поделившись мыслями о своем будущем в «МЮ». «Определенно, мне нелегко – я не сыграл ни минуты в текущем сезоне. Сложно проявить себя, когда выходишь на поле раз в месяц. Но Сульшер сказал, что рассчитывает на меня. Я должен ему доверять», - поделился ван де Бек во время подкаста FIVE, ведущим которого является Рио Фердинанд.

Стоит добавить, что летом на полузащитника претендовали несколько клубов, в частности «Эвертон», пытавшийся взять футболиста в аренду в последний день трансферного окна.