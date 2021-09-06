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Премьер-лига

Ван де Бек: Я играю раз в месяц, но надо доверять Сульшеру

06 Сентября 2021 • 22:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Донни ван де Бек, который не получал игровой практики в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед», летом был намерен покинуть клуб. Однако, уходу голландца помешал наставник команды Уле Гуннар Сульшер.

Сам футболист прокомментировал эту информацию, поделившись мыслями о своем будущем в «МЮ». «Определенно, мне нелегко – я не сыграл ни минуты в текущем сезоне. Сложно проявить себя, когда выходишь на поле раз в месяц. Но Сульшер сказал, что рассчитывает на меня. Я должен ему доверять», - поделился ван де Бек во время подкаста FIVE, ведущим которого является Рио Фердинанд.

Стоит добавить, что летом на полузащитника претендовали несколько клубов, в частности «Эвертон», пытавшийся взять футболиста в аренду в последний день трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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