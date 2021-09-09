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Премьер-лига

«Вест Хэм» сохраняет интерес к Лингарду

09 Сентября 2021 • 11:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард по-прежнему входит в трансферные планы «Вест Хэма», передаёт Football London. По данным источника, «молотобойцы» в январе снова попытаются подписать футболиста.

«Вест Хэм» пытался подписать Лингарда нынешним летом, однако игрок выразил желание остаться в «Манчестер Юнайтед», чтобы побороться за место в основном составе. Несмотря на это, лондонский клуб зимой сделает ещё одно предложение футболисту.

Напомним, что Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне он провёл на поле всего четыре минуты. Его контракт с «МЮ» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
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