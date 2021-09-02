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Премьер-лига

Перекупщики продают билеты на дебютный матч Роналду в «МЮ» за несколько тысяч евро

02 Сентября 2021 • 15:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Уже 11 сентября Криштиану Роналду может провести свой дебютный поединок на «Олд Траффорд» после возвращения в «Манчестер Юнайтед». В Англии это событие вызвало крупный ажиотаж, а цена за посещение игры досягает невероятных цифр.

Билетов в кассах стадиона и на сайте клуба уже практически не осталось, а перекупщики удачно продают их за огромные деньги. Журналисты издания The Times связывались с продавцами на различных специальных сайтах, узнав, что самые дешевые билеты стоят минимум 800 евро, а места поближе к полю можно приобрести за сумму около трех тысяч евро.

К тому же, согласно информации источника, люди готовы столько потратить, чтобы посетить встречу, ведь количество билетов в наличии с каждым днем уменьшается.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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