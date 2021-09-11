Канчельскис ждёт от Роналду не меньше 20 голов за сезон

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на успешный дебют Криштиану Роналду.

В первом же матче после своего возвращения на «Олд Траффорд» 36-летний португалец отличился дублем в воротах «Ньюкасла» (4:1).

«В первой же игре забил два гола – это говорит о мастерстве Роналду», - заявил Канчельскис в интервью «Спорт-Экспресс» и добавил, что опытный форвард станет для команды Сульшера отличным усилением.

Также бывший футболист «красных дьяволов» дал прогноз, каким окажется уровень результативности Роналду в текущем розыгрыше АПЛ: «Криштиану забьет в этом сезоне более 20 голов. Большая легенда вернулась в Англию».

После четырёх стартовых туров у манкунианцев 10 набранных очков.