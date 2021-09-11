Лиедсон: «Роналду – инопланетянин, его должны исследовать NASA»

Португальский нападающий Лиедсон, выступавший около десяти лет назад вместе с Криштиану Роналду за сборную Португалии, поделился впечатлениями от карьеры нападающего «Манчестер Юнайтед».

Лиедсон заявил, что достижения Криштиану являются чем-то за гранью реальности. «Посмотрите на его статистику, что я еще могу сказать? Роналду – инопланетянин, его должны исследовать NASA. Это феномен, который невероятно много работает», - подытожил португалец в интервью Sport TV.

Добавим, что недавно форвард «МЮ» побил свой очередной рекорд, став лучшим бомбардиром в истории национальных команд, отметившись 111 голами за родную сборную.