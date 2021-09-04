Агбонлахор: «Кейн лучше завершает атаки, чем Роналду»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор сравнил Гарри Кейна и Криштиану Роналду.

В интервью британскому изданию TalkSport экс-футболиста поставили перед выбором, кого он предпочтет в финале кубкового соревнования на острие атаки в своей команде. Англичанин заявил, что он хотел бы довериться именно игроку «Тоттенхэма». «Кейн завершает атаки лучше, чем Роналду. Криштиану, безусловно, тоже хорош, но реализация Гарри просто невероятна», - поделился Агбонлахор.

Напомним, что под конец трансферного окна Роналду вернулся в английскую Премьер-лигу и теперь у зрителей есть возможность понаблюдать за очным противостоянием двух форвардов.