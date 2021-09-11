​Роналду высказался после яркого возвращения на «Олд Траффорд»

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1), а вернувшийся в клуб Криштиану Роналду оформил дубль. После игры португалец сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Моё возвращение на «Олд Траффорд» стало лишь кратким напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это всегда было волшебное место, где можно достичь всего, к чему стремишься.

Вместе с партнёрами по команде и с потрясающей поддержкой мы с уверенностью и с оптимизмом смотрим на предстоящий путь. Горжусь тем, что я снова в «Манчестер Юнайтед», что я снова в Премьер-лиге. Но, прежде всего, я рад помочь команде. Вперёд, «дьяволы»!» - написал Роналду.