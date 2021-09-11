​Роналду моментально побил рекорд АПЛ

Криштиану Роналду побил один из рекордов английской Премьер-лиги, только выйдя на поле стадиона «Олд Траффорд» в матче против «Ньюкасла» в субботу вечером.

Теперь именно Роналду имеет самый больший временной разрыв между двумя своими матчами в Премьер-лиге Англии. В последний раз Криштиану играл в АПЛ в мае 2009 года. С тех пор прошло 12 лет и 118 дней.

Предыдущим рекордсменом был Дамьен Дэлайни, у которого пауза между матчами в Премьер-лиге между 2002 и 2013 годами составила 11 лет и 115 дней.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции.