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Премьер-лига

​Роналду моментально побил рекорд АПЛ

11 Сентября 2021 • 17:42 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Ньюкасл
1.20 7.00 13.00
2-й тайм

Криштиану Роналду побил один из рекордов английской Премьер-лиги, только выйдя на поле стадиона «Олд Траффорд» в матче против «Ньюкасла» в субботу вечером.

Теперь именно Роналду имеет самый больший временной разрыв между двумя своими матчами в Премьер-лиге Англии. В последний раз Криштиану играл в АПЛ в мае 2009 года. С тех пор прошло 12 лет и 118 дней.

Предыдущим рекордсменом был Дамьен Дэлайни, у которого пауза между матчами в Премьер-лиге между 2002 и 2013 годами составила 11 лет и 115 дней.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Сентября 2021 в 17:47
еще один охреннительный рекорд
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
Идет 50 минута Брентфорд 0:0 Брайтон
Идет 55 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Идет 57 минута Арсенал 0:0 Норвич
Идет 57 минута Лестер 0:0 Манчестер Сити
Идет 59 минута Уотфорд 0:0 Вулверхэмптон
Идет 57 минута Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
11.09  19:30 Челси ... Астон Вилла 1.35 5.2 9
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