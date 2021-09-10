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Премьер-лига

Сульшер анонсировал участие Роналду в матче с «Ньюкаслом»

10 Сентября 2021 • 16:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 13.00
Через 23 ч. 41 мин.

Уле Гуннар Сульшер готов бросить звёздного португальца в бой уже в предстоящем матче с «Ньюкасл Юнайтед».

«Он хорошо потренировался с нами в течение недели. В какой-то момент игры Криштиану определённо окажется на поле.

Все в коллективе безумно рады его возвращению в Манчестер. Атмосфера в команде замечательная. Мы с большим нетерпением ожидаем субботней игры», - приводит слова Сульшера таблоид The Mirror.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» удалось приобрести 36-летнего Роналду у «Ювентуса» всего за 15 миллионов евро. Португалец стал третьим летним подписанием клуба после Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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