Сульшер анонсировал участие Роналду в матче с «Ньюкаслом»

Уле Гуннар Сульшер готов бросить звёздного португальца в бой уже в предстоящем матче с «Ньюкасл Юнайтед».

«Он хорошо потренировался с нами в течение недели. В какой-то момент игры Криштиану определённо окажется на поле.

Все в коллективе безумно рады его возвращению в Манчестер. Атмосфера в команде замечательная. Мы с большим нетерпением ожидаем субботней игры», - приводит слова Сульшера таблоид The Mirror.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» удалось приобрести 36-летнего Роналду у «Ювентуса» всего за 15 миллионов евро. Португалец стал третьим летним подписанием клуба после Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.