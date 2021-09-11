Фердинанд: «Роналду всё ещё лучше других»

Рио Фердинанд дал оценку выступлению Криштиану Роналду после возвращения на «Олд Траффорд» спустя 12 лет.

36-летний португалец помог команде Сульшера обыграть «Ньюкасл» со счётом 4:1, отличившись дублем.

«Люди и дальше твердят, мол, Роналду уже не тот. Однако ему удалось выиграть бомбардирскую гонку в прошлом розыгрыше Серии А. Бытует мнение, что его уровень упал, но Роналду всё ещё лучше других.

Предполагаю, ему удастся отличиться 25-30 мячами за сезон, по крайней мере, во всех турнирах. Удивлюсь, если он забьет меньше 30», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.