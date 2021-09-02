Британское издание удалило новость о желании Королевы Елизаветы II получить автограф Роналду

На днях британские СМИ начали активно говорить о том, что Королева Великобритании Елизавета II попросила у представителей «Манчестер Юнайтед» для своего королевского двора 80 экземпляров футболок Криштиану Роналду.

Также источник Sport Innovation Society утверждал, что Елизавета хотела получить отдельную майку футболиста с его подписью. В таком случае, португалец стал бы первым человеком в истории, у которого взяла бы автограф сама Королева.

Впрочем, уже сегодня издание удалило данную новость после того, как независимые журналисты начали сомневаться в правдивости информация, параллельно ведя расследование. Также источник отказался комментировать ситуацию после пропажи публикации на сайте, об этом написал Чарли Гордон, редактор газеты Express.