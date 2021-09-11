​Над «Олд Траффорд» пролетел баннер в поддержку модели, которая обвиняла Роналду в изнасиловании

В субботу Криштиану Роналду провёл первый матч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб. Португалец выступил отлично – он оформил дубль и помог «красным дьяволам» разгромить «Ньюкасл» со счётом 4:1.

В начале игры над «Олд Траффорд» пролетел вертолёт, за которым тянулся баннер с надписью: «Верьте Кэтрин Майорге».

Кэтрин Майорга – модель, которая обвиняла Криштиану Роналду в изнасиловании. Звёздный португалец не раз отрицал обвинения американки.

The Sun пишет о том, что акцию с баннером над «Олд Траффорд» во время субботнего матча организовала феминистская организация Level Up.