Роналду оформил дубль в матче с «Ньюкаслом»

Криштиану Роналду проводит в эти минуты свой первый поединок после возвращения в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет после ухода.

Уле Гуннар Сульшер доверил сыграть 36-летнему бомбардиру в поединке 4-го тура Премьер-лиги, как и обещал ранее. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» начал матч в стартовом составе и уже на исходе часа игрового времени отличился дублем.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что в последний день лета Криштиану Роналду заключил с «Манчестер Юнайтед» договорённость сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.