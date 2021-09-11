​Роналду забил за «МЮ» в первом матче после возвращения

Криштиану Роналду в субботу проводит первый матч за «Манчестер Юнайтед» спустя 12 с лишним лет. Звёздный португалец был включён в стартовый состав на субботнюю игру четвёртого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Роналду смог забить в концовке первого тайма - после его результативного удара счёт был открыт.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что в последний день лета Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.