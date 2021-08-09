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Англия. Премьер-лига

«ПСЖ» не будет подписывать Погба

09 Августа 2021 • 17:46 Комментировать
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«ПСЖ» не намерен подписывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передаёт Le Parsien. Ранее сообщалось, что парижский клуб близок к приобретению француза, у которого остался всего один год по контракту.

Источник отметил, что сейчас в Париже работают над подписанием Лионеля Месси, что заставило руководство клуба отказаться от трансфера Погба.

Напомним, что Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. Контракт игрока действует до июня 2022 года и пока неизвестно, будет ли он его продлевать. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в АПЛ, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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