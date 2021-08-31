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Премьер-лига

«Лидс» подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэниела Джеймса

31 Августа 2021 • 18:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ньюкасл
1.20 7.00 14.00
11.09 17:00

«Лидс» объявил о трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэниела Джеймса, передаёт пресс-служба клуба.

Валлиец подписал контракт до 2026 года. Портал Transfermarkt cообщает, что трансфер игрока обошёлся «Лидсу» в 25 миллионов фунтов (29,1 млн евро).

Напомним, что Джеймс стал игроком «Манчестер Юнайтед», перейдя из «Суонси» за 17,8 миллионов евро. За это время он сыграл 74 матча, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач.

После трёх стартовых туров АПЛ «Лидс» расположился на 15 месте, имея в своём активе два очка. В следующем туре команда Бьелсы дома сыграет с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
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