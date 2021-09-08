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Премьер-лига

Руни: «После прихода Роналду «МЮ» наконец-то готов побороться за титул»

08 Сентября 2021 • 22:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни уверен, что возвращение на «Олд Траффорд» его бывшего напарника по атаке Криштиану Роналду пойдёт на пользу «красным дьяволам».

- Какое влияние перехода Роналду? Громадное. Я думаю, что он остается одним из лучших игроков в мире, - сказал Руни talkSPORT. - В матче с Ирландией все мы видели, что он может вытворять, он забил дважды всего за две минуты, два классных мяча ударами головой. Я считаю, что «МЮ» наконец-то готов побороться за титул, я уверен в этом.

Напомним, что Руни с Роналду играли в паре с 2006 по 2009 и вместе завоевали три трофея АПЛ и выиграли Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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