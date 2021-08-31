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«МЮ» отказался отпустить Кавани в «Барселону»

31 Августа 2021 • 15:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 14.00
11.09 17:00

«Манчестер Юнайтед» не отпустит нападающего Эдинсона Кавани в это трансферное окно, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, на игрока претендовала «Барселона», однако английский клуб решил сохранить уругвайца.

Сообщалось, что каталонский клуб вступил в переговоры с «МЮ» по поводу возможного трансфера футболиста. Сам Кавани тоже хотел перейти в чемпионат Испании, но манкунианцы не захотели отпускать нападающего.

Напомним, что Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

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Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2021
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