Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в четверг вечером опубликовала небольшое видео. На нём Криштиану Роналду под шум с трибун (на трибунах на самом деле никого нет) выходит на поле «Олд Траффорд».

Сыграть за «Манчестер Юнайтед» после паузы длиной в двенадцать с лишним лет Криштиану Роналду может уже в ближайшую субботу, 11 сентября. В этот день «красные дьяволы» примут «Ньюкасл» в матче четвёртого тура чемпионата Англии.

Напомним, что в последний день лета «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании с Криштиану Роналду контракта на два года с возможностью пролонгации ещё на сезон.