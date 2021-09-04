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Премьер-лига

Санчо покинул расположение сборной Англии

04 Сентября 2021 • 14:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Пресс-служба сборной Англии сообщила, что Джедон Санчо покинул расположение национальной команды.   

На одной из тренировок новичок «Манчестер Юнайтед» получил мышечную травму, которая поначалу не казалось столь серьезной. Но, после попыток футболиста заниматься в полную силу, повреждение давало о себе знать. Как итог, врачи сборной решили отпустить игрока в клуб для прохождения курса реабилитации.

Сообщается, что Санчо может успеть полностью восстановиться к матчу против «Ньюкасла», который состоится 11 сентября. Англичане же в отсутствии вингера проведут еще 2 поединка – против Андорры и Польши в рамках отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джедон Санчо
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