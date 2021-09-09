Роналду: «Я приехал в Манчестер побеждать, а не отдыхать»

Уже в эту субботу Криштиану Роналду может провести свой дебютный поединок за «Манчестер Юнайтед» после возвращения. В честь этого, португалец дал очередное интервью клубной пресс-службе, рассказав о своих целях на сезон.

Роналду сразу заявил о намерениях помочь команде достичь всех поставленных руководством задач: «Я сюда приехал не отдыхать. В майке «МЮ» я привык выигрывать значимые трофеи, поэтому не хочу нарушать прежние традиции. Я прибыл, чтобы снова побеждать, а в этом мне помогут партнеры. В следующие 3 или 4 года мы еще взберемся на вершину».

Добавим, что первый матч нападающего в футболке манчестерского клуба вызвал немалый ажиотаж у болельщиков, которые за пару дней до игры с «Ньюкаслом» раскупили все билеты, а также реплики игровой формы с номером Криштиану.