Киоун: «Варан отвечает за безопасность в обороне «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Арсенала» Мартин Киоун рассказал о роли Рафаэля Варана в оборонительных построениях «Манчестер Юнайтед», куда он перешёл летом этого года.

«Варан с лучшей стороны запомнился своим темпом в прошлом победном поединке против «Вулверхэмптона». Ему предстояло пройти проверку выступлением против мощного Адамы Траоре, и француз справился. Варан отвечает за безопасность в обороне «Манчестер Юнайтед». В этом он похож на ван Дейка из «Ливерпуля», - приводит слова Мартина Киоуна Daily Mail.

Манкунианцы приобрели 28-летнего Варана у мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.