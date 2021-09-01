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Премьер-лига

«Ньюкасл» повторил сценарий фильма «Гол» в реальной жизни – клуб подписал Сантьяго Муньеса

01 Сентября 2021 • 12:34 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

«Ньюкасл» у себя на официальном сайте объявил о подписании форварда молодежной сборной Мексики Сантьяго Муньеса. Футболист проведет ближайшие полтора года в Англии на правах аренды.

Примечательно, что данный переход стал символическим, ведь «Ньюкасл» буквально повторил сценарий одного из самых известных фильмов про футбол под названием «Гол», первая часть трилогии которого была снята еще в 2005 году. Согласно событиям кинокартины, главный герой по имени Сантьяго Муньес неожиданно для себя попадает из бедного района Америки в «Ньюкасл», где превращается в мировую звезду.

Стоит отметить, что пару недель назад официальный «Твиттер» клуба намекнул на трансфер мексиканца, отреагировав на пост бывшей команды форварда «Сантос Лагуна».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Сантьяго Муньес
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Комментарии (1)
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Gunner01
01 Сентября 2021 в 13:37
прикольно. Если ещё и 26 номер дадут, будет абсолютное повторение...
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