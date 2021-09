Погба – лидер АПЛ по ассистам в 2021 году

Поль Погба единолично возглавляет рейтинг лучших распасовщиков Премьер-лиги в текущем календарном году.

Французский центральный хавбек «Манчестер Юнайтед» достаточно ярко начал нынешний сезон. Футболист блестяще проявляет себя в роли плеймейкера, имея после четырёх сыгранных туров уже 7 ассистов в своём активе, информирует Opta.

10 - Paul Pogba is the only player to have recorded as many as 10 assists in the Premier League in 2021, while his seven assists in Man Utd's opening four games is the most any player has registered in the first four matches of a Premier League season. Creator. pic.twitter.com/J1L9ZK1nrM