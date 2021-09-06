Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Премьер-лига

Тилеманс заинтересовал скаутов «Манчестер Юнайтед»

06 Сентября 2021 • 21:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс угодил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», планирующего в будущем усиление центра поля.

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы внимательно наблюдают за выступлениями бельгийского центрхава «Лестера». По информации источника, Юри Тилеманс фигурирует в шорт-листе не только команды Сульшера, но и некоторых других грандов Премьер-лиги Англии.

Отметим, что бывший хав «Монако» выступает за «лисов» с 2019 года. В текущем сезоне он уже успел отличиться за свой клуб голом в трёх проведённых играх Премьер-лиги.

Актуальный трансферный ценник Тилеманса равен 55 миллионам евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Юри Тилеманс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:27 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс заинтересовал скаутов «Манчестер Юнайтед»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может зимой перебраться в клуб АПЛ слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Райс может стать футболистом «Манчестер Юнайтед» будущим летом
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» примет меры в отношении игроков, отправившихся на матч сборной Аргентины
20:19 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон заявил о желании играть в поле
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку имеет проблему с бедром
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в «Манчестер Сити» и «Барселоне»
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Роналду опубликовал фото в футболке «МЮ» 3 фото
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Роналду называл Месси величайшим футболистом среди соперников
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала» 1
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 2 слухи
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками
10:48 · Англия. Премьер-лига
Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Все новости
Рекомендуем
 