Тилеманс заинтересовал скаутов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс угодил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», планирующего в будущем усиление центра поля.

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы внимательно наблюдают за выступлениями бельгийского центрхава «Лестера». По информации источника, Юри Тилеманс фигурирует в шорт-листе не только команды Сульшера, но и некоторых других грандов Премьер-лиги Англии.

Отметим, что бывший хав «Монако» выступает за «лисов» с 2019 года. В текущем сезоне он уже успел отличиться за свой клуб голом в трёх проведённых играх Премьер-лиги.

Актуальный трансферный ценник Тилеманса равен 55 миллионам евро.