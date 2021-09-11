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Премьер-лига

​Роналду второй раз в карьере дебютировал за «Манчестер Юнайтед»

11 Сентября 2021 • 17:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Ньюкасл
1.20 7.00 13.00
2-й тайм

В конце лета Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя двенадцать с лишним лет после ухода. В субботу вечером португалец во второй раз в своей карьере дебютировал за «красных дьяволов», выйдя в стартовом составе на матч против «Ньюкасла».

Следить за игрой «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Впервые в карьере Криштиану Роналду проводил официальный матч за «Манчестер Юнайтед» 16 августа 2003 года, когда манкунианцы разнесли «Болтон» со счётом 4:0. В той игре Роналду провёл на поле 29 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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