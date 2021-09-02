Легенда «Вест Хэма» сомневается, что Роналду сможет принести пользу «МЮ»

Бывший игрок «Вест Хэма» Паоло ди Канио сомневается в целесообразности возвращения нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Он вернулся в тот клуб, где начал свою невероятную карьеру, но нужно ли это «МЮ» на самом деле? Это хороший ход в плане маркетинга, но я не уверен, что он сможет принести им много пользы на футбольном поле. Сульшер сказал, что видит Роналду на позиции центрального нападающего, но он не хотел играть на этой позиции в «Ювентусе». В команде и так уже много нападающих. Есть ещё Санчо, за которого заплатили 85 млн евро, Рэшфорд должен вернуться. Пока неизвестно, сумеет ли этот переход оправдать себя», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что пару дней назад «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду. Манкунианцы заплатили за переход игрока 15 миллионов евро.