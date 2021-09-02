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Премьер-лига

Легенда «Вест Хэма» сомневается, что Роналду сможет принести пользу «МЮ»

02 Сентября 2021 • 19:34 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Бывший игрок «Вест Хэма» Паоло ди Канио сомневается в целесообразности возвращения нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». 

«Он вернулся в тот клуб, где начал свою невероятную карьеру, но нужно ли это «МЮ» на самом деле? Это хороший ход в плане маркетинга, но я не уверен, что он сможет принести им много пользы на футбольном поле. Сульшер сказал, что видит Роналду на позиции центрального нападающего, но он не хотел играть на этой позиции в «Ювентусе». В команде и так уже много нападающих. Есть ещё Санчо, за которого заплатили 85 млн евро, Рэшфорд должен вернуться. Пока неизвестно, сумеет ли этот переход оправдать себя», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что пару дней назад «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду. Манкунианцы заплатили за переход игрока 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Паоло Ди Канио
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
02 Сентября 2021 в 20:24
Глейзерам лишь бы поживится (в финансовом смысле) на покупке, им не интересен спортивные задачи...
Oleg-Chelsea
02 Сентября 2021 в 20:18
Я согласен. Я вообще думаю, что он сломается как Ибрагимович. Криштиану, Англия - это тебе на Италия или Испания, здесь каждая команда борется за победу, это сложный чемпионат....
Alex1972
02 Сентября 2021 в 20:06
Он принесет пользу.... МС, Ливерпулю, Челси и другим... Тем, что потянет на дно МЮ.... Старуха в Италии знает... А-ха-ха...
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