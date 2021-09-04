Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 109 Комментарии
Премьер-лига

Все футболки Роналду в онлайн-магазине «МЮ» раскупили за пару часов

04 Сентября 2021 • 11:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Сегодня «Манчестер Юнайтед» выпустил в продажу футболки с седьмым номером и фамилией Криштиану Роналду на спине.

На данный момент выстроена длинная очередь к клубному магазину на «Олд Траффорд», приблизительное время ожидания печати – около часа. Что касается заказов онлайн, то на сайте «МЮ» уже написано, что товара нет в наличии. Некоторым пользователям пришло письмо, что их майка будет доставлена аж в октябре, передает местное издание Manchester Evening News.

Более того, уже не осталось всех трек комплектов формы команды. Стоит отметить, что речь идет о реплике, которая намного дешевле точной игровой копии.

Согласно источнику, «Юнайтед» уже обратился к своему техническому спонсору Adidas касательно новой партии футболок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
11:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп стал лауреатом специальной премии
11:42 · Англия. Премьер-лига
Директор «Арсенала»: «Мы верим в наш нынешний состав»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать Триппьера в январе
11:16 · Англия. Премьер-лига
Все футболки Роналду в онлайн-магазине «МЮ» раскупили за пару часов
10:19 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре может стать самым высокооплачиваемым игроком «Вулверхэмптона»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд хочет подписать голкипера «Арсенала» 1
09:37 · Англия. Премьер-лига
Кавани мог сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ
09:16 · Англия. Премьер-лига
Опубликована фотография шикарного особняка Роналду в Манчестере 5 фото
09:07 · Англия. Премьер-лига
Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»
00:40 · Англия. Чемпионшип
​Игрок «Мидлсбро» получил обвинение от ФА за пост девятилетней давности 2
03 Сентября
23:47 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью оставил комментарий на страничке заболевшего Джаки в «Инстаграме» 1
23:42 · Англия. Премьер-лига
​Роналду уже в Манчестере
19:27 · Англия. Премьер-лига
Агент ван де Бека: «Донни хочет играть» 3
19:08 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Арсенал» - команда с потенциалом»
18:02 · Англия. Премьер-лига
Из грязи в князи: Бернд Лено может сменить следующим летом «Арсенал» на «Интер» 2
Все новости
Рекомендуем
 