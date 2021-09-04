Все футболки Роналду в онлайн-магазине «МЮ» раскупили за пару часов

Сегодня «Манчестер Юнайтед» выпустил в продажу футболки с седьмым номером и фамилией Криштиану Роналду на спине.

На данный момент выстроена длинная очередь к клубному магазину на «Олд Траффорд», приблизительное время ожидания печати – около часа. Что касается заказов онлайн, то на сайте «МЮ» уже написано, что товара нет в наличии. Некоторым пользователям пришло письмо, что их майка будет доставлена аж в октябре, передает местное издание Manchester Evening News.

Более того, уже не осталось всех трек комплектов формы команды. Стоит отметить, что речь идет о реплике, которая намного дешевле точной игровой копии.

Согласно источнику, «Юнайтед» уже обратился к своему техническому спонсору Adidas касательно новой партии футболок.