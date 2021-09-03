Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не захотел возвращаться в «Вест Хэм», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне, передаёт 90min. Сообщается, что игрок решил остаться в «МЮ», чтобы побороться за место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов предложить за англичанина 35 миллионов евро. В итоге, лондонский клуб подписал полузащитник ЦСКА Николу Влашича за 30 млн.

Напомним, что Лингард провёл вторую часть прошлого сезона в аренде в «Вест Хэме». Полузащитник сыграл 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.