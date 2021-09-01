Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в чемпионате Англии в следующем году, передаёт ESPN. По данным источника, игрока стал главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на следующее летнее трансферное окно.

В клубе надеются, что Холанн захочет поработать со своим соотечественником Уле-Гуннаром Сульшером, который ранее пересекался с игроком в норвежском «Мёльде». Сообщается, что «Манчестер Сити», «Реал» и «ПСЖ» также попытаются подписать нападающего через год.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2020 году. В его контракте есть пункт, который позволяет подписать игрока летом 2022 года за 75 миллионов евро.