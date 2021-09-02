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Премьер-лига

Ван де Бек мог оказаться в «Эвертоне» слухи

02 Сентября 2021 • 16:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

На днях агент голландского футболиста «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека упрекнул руководство клуба в том, что они не захотели отпускать игрока в другую команду. Полузащитник, напомним, не получает игровой практики на Туманном Альбионе.

В связи с этим, манкунианцы согласились отпустить голландца в аренду в «Эвертон» в последний день транферного окна, раз тот не желает выступать за «МЮ». Но, как оказалось, переход в последний момент заблокировал наставник Уле Гуннар Сульшер, такой информацией поделилось британское издание Daily Mail.

Согласно источнику, норвежский специалист сообщил футболисту, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше АПЛ ван де Бек принял участие лишь в 19 матчах, преимущественно выходя на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Трансферы футбола - лето 2021
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