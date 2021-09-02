На днях агент голландского футболиста «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека упрекнул руководство клуба в том, что они не захотели отпускать игрока в другую команду. Полузащитник, напомним, не получает игровой практики на Туманном Альбионе.

В связи с этим, манкунианцы согласились отпустить голландца в аренду в «Эвертон» в последний день транферного окна, раз тот не желает выступать за «МЮ». Но, как оказалось, переход в последний момент заблокировал наставник Уле Гуннар Сульшер, такой информацией поделилось британское издание Daily Mail.

Согласно источнику, норвежский специалист сообщил футболисту, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше АПЛ ван де Бек принял участие лишь в 19 матчах, преимущественно выходя на замену.