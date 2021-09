Уже в эту субботу Криштиану Роналду может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» после возвращения. Сегодня португалец проведет свой первый полноценный тренировочный день, что он отметил грандиозным появлением на базу клуба.

Дело в том, что Криштиану покрасовался перед журналистами своим новым автомобилем. Футболист явился на клубную парковку на Ламборгини Урус 2018 года, стоимость которой составляет 180 тысяч евро. Пока неизвестно, является ли это новым приобретением Роналду в честь трансфера, или он просто взял машину в аренду. Sky Sports также поделились видео, на котором игрок подъезжает к стадиону команды.

Стоит отметить, что все билеты на предстоящий матч «Юнайтед» с «Ньюкаслом» уже раскуплены.

Cristiano Ronaldo arrives for his first day of full training ahead of his potential second Manchester United debut this weekend pic.twitter.com/dt1sI1nFM6