Дель Пьеро: «Роналду недооценивают»

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, что выгодно отличает Криштиану Роналду от большинства других игроков его позиции.

Португальский форвард ударно начал выступления за «Манчестер Юнайтед», отличившись в стартовых двух играх тремя голами.

«Роналду является мастером по воровству лишнего метра пространства. Защитникам нужно быть более внимательными с ним.

У Роналду есть нечто, что в нём недооценивают. Мяч после его ударов всегда летит в створ ворот. Это сильно отличает его от многих других нападающих. Редко бывает, что он бьёт мимо ворот», - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.