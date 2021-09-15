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Премьер-лига

Дель Пьеро: «Роналду недооценивают»

15 Сентября 2021 • 16:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
4:1
Ньюкасл
окончен

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал, что выгодно отличает Криштиану Роналду от большинства других игроков его позиции.

Португальский форвард ударно начал выступления за «Манчестер Юнайтед», отличившись в стартовых двух играх тремя голами.

«Роналду является мастером по воровству лишнего метра пространства. Защитникам нужно быть более внимательными с ним.

У Роналду есть нечто, что в нём недооценивают. Мяч после его ударов всегда летит в створ ворот. Это сильно отличает его от многих других нападающих. Редко бывает, что он бьёт мимо ворот», - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алессандро Дель Пьеро
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
15 Сентября 2021 в 16:37
Зато после исполнения штрафных мячи ложатся очень кучно... Мимо... А-ха-ха-ха...
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