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Сульшер – о запрете бразильцам играть в АПЛ: «Это фарс»

10 Сентября 2021 • 17:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 13.00
Через 21 ч. 49 мин.

Уле Гуннар Сульшер прокомментировал невозможность некоторых клубов АПЛ, не отпустивших своих бразильских футболистов в сборные, задействовать их в матчах четвёртого тура чемпионата.

Бразильская конфедерация футбола попросила ФИФА запретить «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Челси». «Манчестер Сити» и «Лидсу» заявлять на игры бразильцев с 10 по 14 сентября.

«Эта ситуация ставит всех в невыигрышное положение. Это фарс. Футболисты стремятся выходить на поле. Мы провели большую работу, чтобы выработать единое решение. Все это направлено против футболистов.

Я очень разочарован. Мы вынуждены готовиться к матчу с «Ньюкаслом» без Фреда», - цитирует Сульшера BBC Sport.

Ранее менеджер «Манчестер Юнайтед» заявил, что он задействует Роналду в игре с «сороками».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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