Саутгейт: Возвращение Роналду в АПЛ полезно для конкуренции

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями касательно того, будут ли молодые английские футболисты получать игровую практику в «Манчестер Юнайтед» после перехода Криштиану Роналду.

Журналисты Sky Sports спросили наставника в частности про Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда, место которых на поле может занять португалец. «Они уже привыкли к высокой конкуренции в АПЛ на постоянной основе. Для них это прекрасно. Кто будет в стартовом составе, а кто нет – это уже решать тренерам клуба», - ответил Саутгейт.

Стоит напомнить, что по итогам прошлого месяца Гринвуд был признан лучшим игроком «МЮ» за версией болельщиков.