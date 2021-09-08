Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Премьер-лига

Саутгейт: Возвращение Роналду в АПЛ полезно для конкуренции

08 Сентября 2021 • 09:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями касательно того, будут ли молодые английские футболисты получать игровую практику в «Манчестер Юнайтед» после перехода Криштиану Роналду.

Журналисты Sky Sports спросили наставника в частности про Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда, место которых на поле может занять португалец. «Они уже привыкли к высокой конкуренции в АПЛ на постоянной основе. Для них это прекрасно. Кто будет в стартовом составе, а кто нет – это уже решать тренерам клуба», - ответил Саутгейт.

Стоит напомнить, что по итогам прошлого месяца Гринвуд был признан лучшим игроком «МЮ» за версией болельщиков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гарет Саутгейт Маркус Рэшфорд Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
11:08 · Англия. Премьер-лига
Бэйл: «Роналду принесёт пользу «МЮ», он будет на ведущих ролях в АПЛ»
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы 1 видео
10:10 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Челси» отдал за меня такие деньги, потому что моя игра тогда этого заслуживала» 1
09:59 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо – о перспективах «Ливерпуля»: «Сезон будет тяжёлым»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис решил вернуться в Бразилию
09:29 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: Возвращение Роналду в АПЛ полезно для конкуренции
07 Сентября
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Бавария» будут бороться за Рюдигера
21:14 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан: «В «Арсенале» я не был счастлив» 1
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Роналду начал тренироваться – «МЮ» показал фото фото
19:20 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – о Беллингхеме: «Фантастический игрок»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Крал: «С особенными чувствами играл за «Спартак»
18:03 · Англия. Премьер-лига
Лукас Моура заговорил о возможности возвращения в Бразилию
17:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса 3
16:15 · Англия. Премьер-лига
Сон травмировался в матче за сборную
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Арсеналу» с предложением по Эльнени
Все новости
Рекомендуем