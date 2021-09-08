Даррен Бент: «Уверен, что Лукаку забьет больше голов в АПЛ, чем Роналду»

Даррен Бент, защищавший в прошлом цвета «Тоттенхэма», поделился прогнозами насчет текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. В частности, англичанин сравнил перспективы Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду в борьбе за «Золотую бутсу».

Бент долго не размышлял, сразу сделав выбор в пользу бельгийца. Он также назвал две причины, почему считает именно так. «Слушайте, я знаю, что Роналду забьет свои голы, но Лукаку победит в этой дуэли. Как минимум из-за того, что команда будет играть исключительно на него. Также надо понимать, что возраст Криштиану не позволит ему проводить каждый поединок в АПЛ», - цитирует слова экс-игрока сборной Англии Manchester Evening News.

Напомним, что форвард «Челси» уже отметился своим дебютным голом в чемпионате в матче с «Арсеналом».