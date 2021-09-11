Семья Глейзеров продала 14% акций «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров, которая владеет большинством акций «Манчестер Юнайтед», уже долгое время не может наладить контакт с болельщиками команды. Фанаты недовольны действиями руководства и требуют продать клуб другому владельцу.

На днях же стало известно, что компания Ariel Investments приобрела пять миллионов акций «МЮ», что равно около 14% от общей суммы. Впрочем, как оказалось, это не означает, что у нового инвестора появится право голоса в делах самого клуба. Все потому, что общая доля Глейзеров до сих пор составляет 75%, передает Squawka.

Напомним, болельщики манкунианцев уже не раз устраивали протесты под отелями, в которых останавливались Глейзеры.