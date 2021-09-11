Дубль Роналду принёс победу «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсенал» также набрали по 3 очка

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:1 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда.

Бернарду Силва стал автором единственного результативного удара в матче «Лестера» и «Манчестер Сити». «Горожане» взяли реванш за поражение в игре за Суперкубок - 1:0. «Арсенал» набрал первые очки, одолев «Норвич» - 1:0.