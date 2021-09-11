Дубль Роналду принёс победу «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсенал» также набрали по 3 очка

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:1 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда.
Бернарду Силва стал автором единственного результативного удара в матче «Лестера» и «Манчестер Сити». «Горожане» взяли реванш за поражение в игре за Суперкубок - 1:0. «Арсенал» набрал первые очки, одолев «Норвич» - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану 45'
|56' Манкильо Хави (1:1)
|(2:1) Роналду Криштиану 62'
|(3:1) Фернандеш Бруну 80'
|(4:1) Лингард Джесси 90'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Варан Рафаэль • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Матич Неманья • Погба Поль • 60'Гринвуд Мэйсон 85' ( Ван де Бек Донни ( 85') • Фернандеш Бруну 85' ( Марсьяль Антони ( 85') • Санчо Джедон 66' ( Лингард Джесси ( 66') • Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан • Байи Эрик • Линделоф Виктор • Хитон Том • Фред Сантос • Далот Диогу
Вудмен Фредди • Манкильо Хави 77' ( Мёрфи Джейкоб ( 77') • Хэйден Айзак • Ласcеллс Джамал • Кларк Киран 84' ( Льюис Джамал ( 84') • Ритчи Мэтт • Альмирон Мигель • Уиллок Джо 85' ( Хендрик Джефф ( 85') • Лонгстафф Шон • Жоэлинтон • Сен-Максимен Аллан
Запасные: Joe White • Шёр Фабиан • Гейл Дуайт • Крафт Эмиль • Дарлоу Карл • Фернандес Федерико
11 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|Лестер
|0:1
|Манчестер Сити
|62' Силва Бернарду (0:1)
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Сёюнджю Чаглар • 75'Вестергор Янник 61' ( Эванс Джонни ( 61') • Бертранд Райан • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • Олбрайтон Марк • Мэддисон Джеймс 73' ( Ихеаначо Келечи ( 73') • Барнс Харви 73' ( Лукмен Адемола ( 73') • Варди Джейми
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Амарти Даниэль • Рикарду Перейра II • Дака Пэтсон • Сумаре Бубакари • Уорд Дэнни II
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • 38'Канселу Жоау • Силва Бернарду • Родри Эрнандес • 26'Гюндоган Илкай • Жезус Габриэль 84' ( Фернандиньо Фернандо ( 84') • Торрес Ферран 64' ( Стерлинг Рахим ( 64') • Грилиш Джек
Запасные: Фоден Фил • Аке Натан • Марез Рияд • Зинченко Александр • Де Брёйне Кевин • Стоунс Джон • Карсон Скотт
11 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 66'
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро 62' ( Парти Томас ( 62' ) • 88'Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Самби Локонга Альберт-Мбойо 62' ( Смит-Роу Эмил ( 62') • Мэйтленд-Найлс Эйнсли 82' ( Седрик Соареш ( 82') • Пепе Николя • Эдегор Мартин • Сака Букайо • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд • Мари Пабло • Ляказетт Александр • Мартинелли Габриэл • Тавареш Нуну • Чамберс Калум
Крул Тим • Ааронс Макс • 42'Омобамиделе Эндрю • Хэнли Грант • 48'Уильямс Брендон • Лис-Мелу Пьерр • Рупп Лукас 80' ( Айда Адам ( 80') • Маклин Кенни • Дауэлл Киран 62' ( Кантуэлл Тодд ( 62') • Пукки Теэму • Цолис Христос 69' ( Рашица Милот ( 69')
Запасные: Гибсон Бен • Ганн Энгус • Гилмор Билли • Кабак Озан • Соренсен Якоб • Норманн Матиас
11 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
|Уотфорд
|0:2
|Вулверхэмптон
|74' Сьерральта Франсиско (0:1)
|83' Хи-Чан Хван (0:2)
Бахманн Даниэль • Нгакиа Джереми • Трост-Эконг Виллиам • Сьерральта Франсиско • Роуз Дэнни • 67'Этебо Огенекаро 13' 77' ( Сема Кен ( 77') • Сарр Исмаила • Сиссоко Мусса • Куцка Юрай • Деннис Эммануэль • 69'Кинг Джошуа 53' ( Эрнандес Хуан ( 53')
Запасные: Кабаселе Кристиан • Клеверли Том • Эллиотт Роберт • Луза Имран • Каткарт Крейг • Масина Адам • Туфан Озан
Са Жозе • Килман Макс • 90'Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Моутинью Жоау • Невеш Рубен • Марсал Фернандо • 68'Тринкан Франсишку 63' ( Хи-Чан Хван ( 63') • Хименес Рауль • 90'Траоре Адама 81' ( Поденсе Даниэл ( 81')
Запасные: Хувер Ки-Джана • Силва Фабио • Боли Вийи • Аит-Нури Раян • Дендонкер Леандер • Радди Джон • Yerson Mosquera
11 сентября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры
|Саутгемптон
|0:0
|Вест Хэм
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Стивенс Джек • 71'Салису Мохаммед • 90'Перро Ромен • Эльюнусси Мохамед • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль 13' 54' ( Диалло Ибраима ( 54') • Дженепо Мусса • Редмонд Натан • Армстронг Адам 74' ( Броя Армандо ( 74')
Запасные: Валери Ян • Уокер-Питерс Кайл • Адамс Че • Телла Нейтан • Беднарек Ян • Лянко Войнович • Форстер Фрейзер
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • 73'Боуэн Джаррод 83' ( Ярмоленко Андрей ( 83') • Форнальс Пабло • Бенрахма Саид 63' ( Влашич Никола ( 63') • Антонио Майкл 71' 90'
Запасные: Лансини Мануэль • Ноубл Марк • Зума Курт • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Диоп Исса • Ареола Альфонс
11 сентября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры
|90' Троссар Леандро (0:1)
Райя Давид • Айер Кристоффер • 73'Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи 6' 61' ( Расмуссен Мадс ( 61') • Баптист Шендон 75' ( Ониика Фрэнк ( 75') • Норгор Кристиан • Янельт Витали 68' ( Йенсен Матиас ( 68') • Генри Рико • Мбеумо Брайан • 17'Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен Матиас • Фернандес Альваро III • Форсс Маркус • Томпсон Доминик • Висса Йоан • Годдос Саман
Санчес Роберт • Уэбстер Адам 37' ( Модер Якуб ( 37') • Даффи Шейн • 57'Данк Льюис • Вельтман Йоел • 55'Лаллана Адам • Биссума Ив • Кукурелья Марк 82' ( Марч Соломон ( 82') • Троссар Леандро • Мопе Нил • Уэлбек Данни 64' ( Макаллистер Алексис ( 64')
Запасные: Ричардс Тейлор • Схерпен Кьелл • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Робертс Хэйдон • Локадия Юрген
11 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".