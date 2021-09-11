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Дубль Роналду принёс победу «МЮ», «Манчестер Сити» и «Арсенал» также набрали по 3 очка

11 Сентября 2021 • 19:02 Комментировать (7)
Брентфорд
0:1
Брайтон
окончен

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:1 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда.

Бернарду Силва стал автором единственного результативного удара в матче «Лестера» и «Манчестер Сити». «Горожане» взяли реванш за поражение в игре за Суперкубок - 1:0. «Арсенал» набрал первые очки, одолев «Норвич» - 1:0.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
(1:0) Роналду Криштиану 45'    
    56' Манкильо Хави (1:1)
(2:1) Роналду Криштиану 62'    
(3:1) Фернандеш Бруну 80'    
(4:1) Лингард Джесси 90'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Варан Рафаэль Магуайр Гарри Шоу Люк Матич Неманья Погба Поль   60' Гринвуд Мэйсон   85' (Ван де Бек Донни (   85') Фернандеш Бруну   85' (Марсьяль Антони (   85') Санчо Джедон   66' (Лингард Джесси (   66') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Линделоф Виктор Хитон Том Фред Сантос Далот Диогу
Вудмен Фредди Манкильо Хави   77' (Мёрфи Джейкоб (   77') Хэйден Айзак Ласcеллс Джамал Кларк Киран   84' (Льюис Джамал (   84') Ритчи Мэтт Альмирон Мигель Уиллок Джо   85' (Хендрик Джефф (   85') Лонгстафф Шон Жоэлинтон Сен-Максимен Аллан
Запасные: Joe White Шёр Фабиан Гейл Дуайт Крафт Эмиль Дарлоу Карл Фернандес Федерико
11 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры  
Лестер 0:1 Манчестер Сити
    62' Силва Бернарду (0:1)
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Сёюнджю Чаглар   75' Вестергор Янник   61' (Эванс Джонни (   61') Бертранд Райан Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Олбрайтон Марк Мэддисон Джеймс   73' (Ихеаначо Келечи (   73') Барнс Харви   73' (Лукмен Адемола (   73') Варди Джейми
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Амарти Даниэль Рикарду Перейра II Дака Пэтсон Сумаре Бубакари Уорд Дэнни II
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик   38' Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес   26' Гюндоган Илкай Жезус Габриэль   84' (Фернандиньо Фернандо (   84') Торрес Ферран   64' (Стерлинг Рахим (   64') Грилиш Джек
Запасные: Фоден Фил Аке Натан Марез Рияд Зинченко Александр Де Брёйне Кевин Стоунс Джон Карсон Скотт
11 сентября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры  
Арсенал 1:0 Норвич
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 66'    
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро   62' (Парти Томас (   62'   88') Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран Самби Локонга Альберт-Мбойо   62' (Смит-Роу Эмил (   62') Мэйтленд-Найлс Эйнсли   82' (Седрик Соареш (   82') Пепе Николя Эдегор Мартин Сака Букайо Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд Мари Пабло Ляказетт Александр Мартинелли Габриэл Тавареш Нуну Чамберс Калум
Крул Тим Ааронс Макс   42' Омобамиделе Эндрю Хэнли Грант   48' Уильямс Брендон Лис-Мелу Пьерр Рупп Лукас   80' (Айда Адам (   80') Маклин Кенни Дауэлл Киран   62' (Кантуэлл Тодд (   62') Пукки Теэму Цолис Христос   69' (Рашица Милот (   69')
Запасные: Гибсон Бен Ганн Энгус Гилмор Билли Кабак Озан Соренсен Якоб Норманн Матиас
11 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры  
Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
    74' Сьерральта Франсиско (0:1)
    83' Хи-Чан Хван (0:2)
Бахманн Даниэль Нгакиа Джереми Трост-Эконг Виллиам Сьерральта Франсиско Роуз Дэнни   67' Этебо Огенекаро   13'   77' (Сема Кен (   77') Сарр Исмаила Сиссоко Мусса Куцка Юрай Деннис Эммануэль   69' Кинг Джошуа   53' (Эрнандес Хуан (   53')
Запасные: Кабаселе Кристиан Клеверли Том Эллиотт Роберт Луза Имран Каткарт Крейг Масина Адам Туфан Озан
Са Жозе Килман Макс   90' Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Моутинью Жоау Невеш Рубен Марсал Фернандо   68' Тринкан Франсишку   63' (Хи-Чан Хван (   63') Хименес Рауль   90' Траоре Адама   81' (Поденсе Даниэл (   81')
Запасные: Хувер Ки-Джана Силва Фабио Боли Вийи Аит-Нури Раян Дендонкер Леандер Радди Джон Yerson Mosquera
11 сентября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры  
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Стивенс Джек   71' Салису Мохаммед   90' Перро Ромен Эльюнусси Мохамед Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль   13'   54' (Диалло Ибраима (   54') Дженепо Мусса Редмонд Натан Армстронг Адам   74' (Броя Армандо (   74')
Запасные: Валери Ян Уокер-Питерс Кайл Адамс Че Телла Нейтан Беднарек Ян Лянко Войнович Форстер Фрейзер
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан   73' Боуэн Джаррод   83' (Ярмоленко Андрей (   83') Форнальс Пабло Бенрахма Саид   63' (Влашич Никола (   63') Антонио Майкл   71'   90'
Запасные: Лансини Мануэль Ноубл Марк Зума Курт Фредерикс Райан Крал Алекс Диоп Исса Ареола Альфонс
11 сентября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Протокол игры  
Брентфорд 0:1 Брайтон
    90' Троссар Леандро (0:1)
Райя Давид Айер Кристоффер   73' Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи   6'   61' (Расмуссен Мадс (   61') Баптист Шендон   75' (Ониика Фрэнк (   75') Норгор Кристиан Янельт Витали   68' (Йенсен Матиас (   68') Генри Рико Мбеумо Брайан   17' Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен Матиас Фернандес Альваро III Форсс Маркус Томпсон Доминик Висса Йоан Годдос Саман
Санчес Роберт Уэбстер Адам   37' (Модер Якуб (   37') Даффи Шейн   57' Данк Льюис Вельтман Йоел   55' Лаллана Адам Биссума Ив Кукурелья Марк   82' (Марч Соломон (   82') Троссар Леандро Мопе Нил Уэлбек Данни   64' (Макаллистер Алексис (   64')
Запасные: Ричардс Тейлор Схерпен Кьелл Альсате Стивен Стил Джейсон Робертс Хэйдон Локадия Юрген
11 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
11 Сентября 2021 в 19:46
А где свидетель золотого мяча - 7 и персофан Роналду Алик2000?
ARTUR
11 Сентября 2021 в 19:26
как то очень скромно , стятья должна быть отдельная -- Как Криштиану громил Ньюкастл , а по игре мне очень понравился Санчо , хорош паренек , его бы развивать , дриблинг классный поле видит , эх не туда он попал как мне кажется . Но банда подобралась в МЮ хорошая . Если Санчо , Погба и Фернандеш поднатужатся то это будет очень грозная тройка .
K.karitch
11 Сентября 2021 в 19:42
Главное, чтобы поднатужился Интер, не правда ли?
K.karitch
11 Сентября 2021 в 19:42
Приятель!
K.karitch
11 Сентября 2021 в 19:42
Приятель!
Element-22
11 Сентября 2021 в 19:42
Разные мы матчи, похоже, смотрели ))) всё время невпопад, куда-то не туда, передачи ближнему не точные… хз, очень хотел трансфер Джейдона, очень он мне нравился в Дортмунде, но пока сплошь разочарование. Игрок, который делает разницу, видимо, пока не может ощущать себя величиной среди звёзд.
Element-22
11 Сентября 2021 в 19:08
Слова излишни. Просто сказка какая-то…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 0:1 Брайтон
окончен Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
окончен Арсенал 1:0 Норвич
окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
окончен Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
окончен Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
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