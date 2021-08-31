Сульшер: «Рад, что Роналду вернулся домой»

Уле Гуннар Сульшер отреагировал на подписание манкунианцами контракта с Криштиану Роналду.

«Мне не хватит слов, чтобы рассказать, насколько выдающимся игроком является португалец. А еще он потрясающий человек. Чтобы демонстрировать желание выступать на топ-уровне так долго, нужно быть поистине особенным.

Убеждён, что он продолжит всех нас впечатлять. Его опыт будет иметь огромное значение для прогресса наших молодых ребят. Я несказанно рад, что Роналду вернулся домой, где всё для него начиналось», - приводит слова Уле Гуннара Сульшера клубная пресс-служба.