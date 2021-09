Лингард рассказал, почему решил отпраздновать гол в стиле Роналду

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал своё празднование в матче со сборной Андорры (4:0), где он оформил дубль. Напомним, что один из голов футболист отпраздновал в стиле новичка «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы с Маунтом думали перед матчем, как будем праздновать свои голы. Я решил совместить своё празднование с Криштиану, чтобы таким образом поприветствовать его в клубе. Уверен, что он принесет много пользы для «Манчестер Юнайтед», - цитирует Лингарда MEN.

Напомним, что Роналду вернулся в «МЮ» этим летом. Он перешёл из «Ювентуса» за 15 миллионов евро и подписал контракт на два года.

Jesse Lingard scored his first goal for England since 2018.



Then he dropped the SIUUUU pic.twitter.com/5PrVMX9SFG