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Премьер-лига

Лингард рассказал, почему решил отпраздновать гол в стиле Роналду

06 Сентября 2021 • 10:13 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал своё празднование в матче со сборной Андорры (4:0), где он оформил дубль. Напомним, что один из голов футболист отпраздновал в стиле новичка «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы с Маунтом думали перед матчем, как будем праздновать свои голы. Я решил совместить своё празднование с Криштиану, чтобы таким образом поприветствовать его в клубе. Уверен, что он принесет много пользы для «Манчестер Юнайтед», - цитирует Лингарда MEN.

Напомним, что Роналду вернулся в «МЮ» этим летом. Он перешёл из «Ювентуса» за 15 миллионов евро и подписал контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Англии Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Сентября 2021 в 10:21
вот чем заняты бошки этих дебилов , КАК ПРЗДНОВАТЬ забитый гол , который забивает раз в пол года и то какой то Андоре...
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