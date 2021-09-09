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Премьер-лига

​«МЮ» уменьшил изображение Фернандеша, чтобы разместить изображение Роналду на «Олд Траффорд»

09 Сентября 2021 • 17:35 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Уже в субботу, 11 сентября, ожидается возвращение Криштиану Роналду на поле стадиона «Олд Траффорд». Португалец имеет все шансы сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасла» в рамках четвёртого тура Премьер-лиги.

Mirror сообщает о том, что на фасаде «Олд Траффорд» уже появилось изображение Криштиану Роналду. Чтобы разместить его, специалистам пришлось уменьшить изображение другого португальца – Бруну Фернандеша, выступающего за «красных дьяволов» с начала 2020 года.

 

Напомним, что Криштиану Роналду ушёл из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2008/2009.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Милка
09 Сентября 2021 в 17:36
Сразу по конкурентам)))
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