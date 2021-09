​«МЮ» уменьшил изображение Фернандеша, чтобы разместить изображение Роналду на «Олд Траффорд»

Уже в субботу, 11 сентября, ожидается возвращение Криштиану Роналду на поле стадиона «Олд Траффорд». Португалец имеет все шансы сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасла» в рамках четвёртого тура Премьер-лиги.

Mirror сообщает о том, что на фасаде «Олд Траффорд» уже появилось изображение Криштиану Роналду. Чтобы разместить его, специалистам пришлось уменьшить изображение другого португальца – Бруну Фернандеша, выступающего за «красных дьяволов» с начала 2020 года.

Man Utd reduce size of Bruno Fernandes for Cristiano Ronaldo image on Old Trafford posterhttps://t.co/STsgfG6Xsk pic.twitter.com/Opkx6WtFfC