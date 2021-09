Гринвуд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» у себя на официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в августе. По итогам голосования болельщиков награды удостоился Мэйсон Гринвуд.

19-летний вингер принял участие в трех матчах манкунианцев в прошлом месяце, в которых отметился тремя забитыми мячами. От ударов футболиста пострадали «Лидс» (5:1), «Саутгемптон» (1:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Добавим, что Гринвуд является воспитанником «Юнайтед». В общей сложности за английскую команду игрок провел 68 поединков, в которых записал на свой счет 20 голов. Также недавно молодому дарованию «МЮ» удалось дебютировать за сборную Англии.

