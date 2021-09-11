​Роналду рассказал, что нужно «МЮ» для победы в АПЛ и Лиге чемпионов

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счётом 4:1. Вернувшийся в ряды «красных дьяволов» Криштиану Роналду в этом матче отметился дублем. После игры португалец дал комментарий.

«Каждый должен делать свою работу. У нас фантастическая команда, молодая команда с фантастическим тренером, но нам нужно укрепить уверенность в себе. Если мы хотим выиграть чемпионат и Лигу чемпионов, наша команда должна стать более зрелой. Я здесь, чтобы помочь команде», - высказался Роналду для BBC.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в Лиге чемпионов 14 сентября против «Янг Бойз».