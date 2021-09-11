Самое захватывающее дебютное выступление: Как Роналду в 2003-м впервые сыграл за «МЮ»

В субботу Криштиану Роналду готовится провести первый матч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб. Накануне этого сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как португалец в 2003 году дебютировал на «Олд Траффорд».

Летом 2003 года Дэвид Бекхэм покинул «Манчестер Юнайтед», подписав контракт с мадридским «Реалом». Английский клуб, продав его, а заодно и Хуана Себастьяна Верона в «Челси» в общей сложности почти за 60 миллионов евро (в то время это были большие деньги), провёл довольно спорную трансферную кампанию. На «Олд Траффорд» перебрались бразилец Клеберсон (запомнившийся на чемпионате мира годом ранее), Эрик Джемба-Джемба, Тим Ховард и Давид Бельон. Основной целью «манкунианцев» был Роналдиньо, но того буквально из-под носа увела «Барселона». В итоге «МЮ» удивил многих, выложив 19 миллионов евро за никому не известного Криштиану Роналду.

Ещё большим удивлением для всех стал тот факт, что именно португалец получил освободившийся 7-й номер. Всё-таки для 18-летнего паренька это был огромный аванс. Роналду перебрался в стан «красных дьяволов» 12 августа, а уже через четыре дня дебютировал в матче Премьер-лиги против «Болтона». Португалец вышел на поле на 61-й минуте, заменив Никки Батта, когда «МЮ» вёл в счёте 1:0. Гиггз ещё в первом тайме красивым ударом со штрафного открыл счёт.

Первым касанием Роналду пробросил мяч мимо защитника «Болтона» Ники Ханта, который тут же завалил оппонента. Позже сэр Алекс Фергюсон вспоминал: «Правый защитник сразу же набросился на него, но Криштиану поднялся и сразу же потребовал ещё один пас. Я подумал: «У него есть яйца».

Через 10 минут после выхода на поле дебютант заработал пенальти. Португалец подключился к атаке слева, Рой Кин сделал передачу между двумя соперниками, Роналду оббежал всё того же Ханта, который пытался сыграть в подкате, но попал в Нолана. Португалец среагировал на рикошет и пытался оторваться от англичанина, но тот руками схватил юнца за майку. Правда, удар ван Нистелроя с точки Яаскелайнен парировал.

Роналду продолжал быть активным, и вскоре он разогнал атаку, приведшую-таки ко второму голу в матче. Португалец слева вновь «вывернул позвонки» Ханту и навесил в противоположную зону штрафной, откуда Скоулз сбросил в центр, удар ван Нистелроя с близкого расстояния Яаскелайнен вновь парировал, но Гиггз на добивании был точен.

Мог Роналду забить и в дебютном матче, когда они на пару со Скоулзом убегали вдвоём на вратаря, но опытный полузащитник не стал делиться мячом и сам довёл счёт до разгромного. Кстати, после этого португалец переместился на правый фланг и стал терроризировать там уже нового оппонента. Четвёртый гол «МЮ» забивал уже без какого-либо участия португальца, тем не менее в конце матча трибуны скандировали имя Роналду.

«Роналду изменил игру», – после матча заявил Сэм Эллардайс, возглавлявший в то время «Болтон». «Чудесный дебют, почти невероятный», – вторил сэр Алекс Фергюсон.

«Несомненно, это самое захватывающее дебютное выступление, которое я когда-либо видел», – такова была оценка Джорджа Беста, великой «семёрки» «Манчестер Юнайтед».

Правда, нельзя сказать, что Роналду сразу стал лидером «МЮ». Первый гол, как и первую результативную передачу, он сделает лишь через два с половиной месяца – в матче с «Портсмутом» португалец появится на поле за 15 минут до конца и успеет за это время превратить 1:0 в 3:0. Следующего гола Роналду будет ждать ещё три месяца – в матче 1/8 кубка Англии против «Манчестер Сити» он вновь забьёт и выступит в роли ассистента, а его команда выиграет дерби 4:2. Португалец вообще блеснёт в первом сезоне именно в этом турнире. В 1/16 Роналду отметится двумя голевыми передачами в матче с «Нортхэмптоном», в четвертьфинале с «Фулхэмом» ассистирует ван Нистелрою, а в выигранном финале с «Миллуолом» откроет счёт.

В субботу Роналду готовится провести первый матч в Премьер-лиге после возвращения, и соперником станет «Ньюкасл». Это будет совсем другая история, новая, за которой нам будет крайне интересно наблюдать

Андрей Центров