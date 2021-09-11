Не все рады возвращению Роналду: Феминистки готовят акцию протеста перед дебютом португальца

Уже сегодня Криштиану Роналду в игре с «Ньюкаслом» может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» после возвращение. Правда, нашлись недоброжелатели, которые намерены испортить болельщикам и самому португальцу праздник.

Речь идет об одной из феминистических организаций Англии. Представители движения готовят акцию протеста, ссылаясь на обвинения в сторону Роналду после высказываний модели Кэтрин Майорги, пишет британское издание Daily Mail. Она, напомним, ранее обвиняла футболиста в изнасиловании.

Примечательно, что Криштиану уже несколько раз отстаивал свою правоту в судах. В 2019 году прокуратура Лас-Вегаса сообщила, что снимает с португальца все подозрения в связи с отсутствием каких-либо доказательств.