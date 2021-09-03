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Премьер-лига

«Эвертон» зимой попробует подписать Лингарда слухи

03 Сентября 2021 • 10:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

«Манчестер Юнайтед» так и не сумел найти покупателя на Джесси Лингарда во время прошедшего межсезонья – следующие несколько месяцев полузащитник проведет в стане манкунианцев, хотя главный тренер Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на него.

Как сообщает издание Hitc, воспользоваться ситуацией зимой намерен «Эвертон». Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» отказался платить за Лингарда 35 миллионов, а вот «ириски» готовы осилить такую сумму.

Напомним, что в последний день трансферного окна «Эвертон» также пытался арендовать Донни ван де Бека, но переход заблокировал Сульшер.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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